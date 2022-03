. I bianconeri sono settimi in classifica ma con una vittoria hanno la possibilità di scavalcare in un colpo solo Roma e Atalanta salendo al quinto posto in zona Europa League. La squadra di Sarri arriva dalla vittoria per 3-0 di Cagliari nell'ultimo turno e considerando le gare casalinghe hanno il secondo miglior attacco del campionato dopo quello dell'Inter. Situazione complicata per il Venezia, terz'ultimo a -3 dal Cagliari e con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare.- Squalificato Marusic, nella Lazio Patric vince il ballottaggio con Lazzari per sostituire il serbo sulla fascia destra., con Pedro che si accomoda in panchina pronto a subentrare a gara in corso in caso di necessità., al suo posto giocherà Maenpaa tra i pali e in attacco Nsamé preferito a Henry e fuori Nani con Busio trequartista. Ampadu preferito a Kiyine a centrocampo.: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe, Immobile, Zaccagni.: Sarri: Maenpaa; Mateju, Caldara, Modolo, Haps; Ampadu, Crnigoj, Fiordilino; Busio; Nsame, Okereke.: Zanetti