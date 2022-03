C'è grande attenzione in casa Sampdoria per la partita di domenica a mezzogiorno a Venezia. Sarà una sfida cruciale per la permanenza in Serie A dei blucerchiati, i tifosi ne sono consapevoli e hanno risposto presente in maniera molto reattiva.



I sostenitori blucerchiati hanno letteralmente polverizzato in un solo giorno i biglietti a disposizione per il settore ospiti. Già ieri sera i 751 tagliandi messi a disposizione dal club veneto erano andati interamente esauriti, segno che la tifoseria, nonostante la sconfitta con la Juve, vuole provare a spingere la squadra di Giampaolo verso una salvezza che non può prescindere dai tre punti con il Venezia.