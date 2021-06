Si sta avvicinando l'ultimo atto della stagione per la Lazio Primavera. Quella dell'under 19 biancoceleste è stata un'annata difficile tra passi falsi e perdite importanti come quella del giovane Daniel Guerini per incidente stradale. La squadra con Menichini in panchina ha raggiunto la finale di Coppa Italia perdendo contro la Fiorentina, ma proviene da 10 sconfitte di fila, le ultime due con Calori allenatore. Oggi alle ore 17:00 i biancocelesti cercheranno di salvare il salvabile nell'andata del playout contro il Bologna al campo "Fersini" di Formello. Il ritorno ci sarà martedì prossimo. Gli ultimi due appuntamenti per evitare il ritorno in Primavera 2 dopo un solo anno di Primavera 1.