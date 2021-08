E' in dirittura d'arrivo la clamorosa operazione che porta Pedro dalla Roma alla Lazio. Il classe 1987 spagnolo, ex Barcellona e Chelsea, sta sostenendo le visite mediche per i biancocelesti, prima di recarsi a Formello per formalizzare il suo trasferimento. Pedro dovrebbe essere in grado di aggregarsi al gruppo a disposizione di Maurizio Sarri già per la trasferta di sabato sul campo dell'Empoli. Ricordiamo la formula dell'operazione, un affare 'alla Dzeko': zero milioni versati di parte fissa per il cartellino, ma è previsto un milione di bonus in caso di qualificazione in Champions (stessa formula con cui la Roma si è liberata di Dzeko) e 2,5 al giocatore (a Trigoria ne guadagnava 3).



LE ALTRE OPERAZIONI - Per quanto riguarda le altre operazioni rimaste in sospeso, l'intervento economico di Claudio Lotito ha sbloccato l'indice di liquidità e la Lazio nelle prossime conta di definirle tutte. Si tratta di Felipe Anderson, Radu (rinnovo), Hysaj, Kamenovic e Luka Romero. Resta invece in forte dubbio che i biancocelesti riescano a tesserare in questa fase anche Toma Basic (per il quale il Bordeaux vuole 7 milioni più 3 di bonus).