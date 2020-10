Con qualche minuto di ritardo Andreas Pereira si è presentato in Paideia per effettuare le visite mediche di rito. L’acquisto che in teoria chiude il mercato della Lazio è arrivato a Ciampino, e stamani dalle 8:20 è entrato nella clinica di riferimento biancoceleste. In seguito ai test di idoneità il calciatore si legherà al club capitolino. Al seguito dell’ex Manchester United vi erano anche i suoi due social media manager. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità del suo passaggio alla Lazio.