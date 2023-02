Visite mediche questa mattina per Luca Pellegrini. Il nuovo terzino sinistro della Lazio si è presentato verso le ore 8 presso il Paideia International Hospital, in zona Vigna Clara, a Roma, per i consueti test clinici prima di iniziare ufficialmente la sua avventura in biancoceleste. Sorrisi e un rapido cenno ai cronisti presenti, senza rilasciare dichiarazioni, prima di entrare in clinica. Già da questo pomeriggio è previsto il suo esordio a Formello con i nuovi compagni.