Due tuffi, due tiri bloccati e due hurrà. Li ha regalati Frederik Ronnow ai tifosi dell’Union Berlin, la sua squadra. Il portiere però è stato a lungo protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. Sulle sue tracce c’era infatti la Lazio di Sarri, nell’ancora aperta ricerca di un secondo portiere.



SUPER - Ronnow in questo momento pare aver perso quella pole position di cui godeva qualche settimana fa e chissà che questa prodezza non possa fargli riscalare le gerarchie. Nella prima giornata di Bundesliga infatti ha parato due rigori, nel 4-1 al Mainz, calciati entrambi da Ludovic Ajorque. Due balzi felini e una lotta mentale stravinta col giocatore che ora è diventato il primo nella storia del campionato tedesco ad aver sbagliato due rigori nella stessa partita.



POLE POSITION - Il portiere dell’Union è stato scalzato prima da Lloris, con cui il club biancoceleste aveva trovato un principio d’accordo. Poi i dubbi di Sarri hanno fatto sì che la trattativa saltasse e ora le attenzioni dei capitolini si sono rivolte su Sepe. Ma un pararigori come Ronnow potrebbe tornare a fare al caso della Lazio.