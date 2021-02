Il successo conquistato oggi ai danni della Sampdoria rappresenta la vittoria numero cento in Serie A per Simone Inzaghi. Tutte sulla panchina della Lazio: sulle 182 partite "allenate" nel massimo campionato, il tecnico ne ha pareggiate 34 e perse 48. 1,83 la sua media punti. Soltanto tre allenatori, nell'era dei tre punti, hanno impiegato meno partite per arrivare alla tripla cifra di vittorie: si tratta di Antonio Conte (primatista, il centesimo successo è arrivato alla panchina numero 145), Maurizio Sarri (alla 169^ panchina) e Fabio Capello (alla 180^). Battuti mostri sacri come Ancelotti (ci ha messo 185 partite), Mancini (197) e Allegri (203).