C'è una nuova (auto)candidatura per il centrocampo della Lazio. Si tratta di Vinicius Zanocelo, mediano classe '01, gioca nel Santos, ma in prestito dal club del campionato paulista Associação Ferroviária de Esportes.



Il suo procuratore è Giuliano Bertolucci, lo stesso di Felipe Anderson, e secondo il portale brasiliano Torcedores.com sarebbe stato proprio l'agente a suggerirlo a Tare come possibile rinforzo in mezzo al campo per sostituire Leiva. Anche se i biancocelesti si sono già assicurati le prestazioni di Marcos Antonio, dal sudamerica sono sicuri che presto arriverà un'offerta da Formello anche per quest'altro giovane talento verdeoro.