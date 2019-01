La Lazio lo tenta, ma a gennaio non se ne farà nulla. Tare è tornato sull'attaccante brasiliano del Bruges Wesley, già trattato in estate: il cartellino del giocatore è cresciuto di valore, ha ben figurato nel campionato belga e in Champions. In serata è stato premiato come il miglior giovane del 2018, e ha parlato del suo futuro.



MERCATO LAZIO - Il mercato impazza, ci tiene a precisare Wesley. Direttamente dal palco dell’evento Wesley ha parlato del suo futuro: "Ho parlato con il mio entourage e abbiamo deciso di rimanere con il Bruges fino alla fine della stagione". A fine stagione Tare ci riproverà.