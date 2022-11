Alla viglia dell'ultima sfida del girone di Europa League contro il Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa Mattia Zaccagni. Queste le parole dell'attaccante della Lazio:



NAZIONALE - "Devo dimostrare di essere al livello da Nazionale. Non bastano poche partite, devo dare continuità alle mie prestazioni. I miei gol derivano dal tanto lavoro che ho fatto, l'anno scorso e quest'anno. Per ora non ci penso alla Nazionale".



SARRI - "Il mister mi ha dato tanto. Quest'anno sto migliorando in fase realizzativa. Non era l'unico domenica ad essere arrabbiato. Lo eravamo tutti. Ma abbiamo sempre pochi allenamenti tra una partita e l'altra. Quindi c'è poco da arrabbiarsi e tanto da lavorare.



EPISODI - "Domenica non sentivamo la partita già vinta, ma sapevamo di avere in mano il pallino del gioco. Forse dovevamo fare il secondo gol già nei primi 45 minuti. Poi gli episodi ci hanno penalizzato e ci hanno fatto innervosire. Ma sotto questo aspetto dobbiamo migliorare".