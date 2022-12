C'è la continuità tra i buoni propositi di Mattia Zaccagni per il 2023. Come riporta oggi il Corriere della Sera, nell'edizione romana, l'ala della Lazio ha confidato di vivere "il momento migliore della carriera. L'allenatore mi sta dando tanto e sono migliorato sotto l'aspetto mentale". Ora è il momento di mettere in pratica questi insegnamenti.



Nella scorsa stagione dopo i 5 gol e 6 assist tra dicembre e febbraio aveva finito l'anno senza più acuti. In questo anno solare è tornato al gol solo il 3 settembre scorso, contro il Napoli. Però da quel momento, fino all'infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi impegni di dicembre, ha sfornato 2 passaggi vincenti e 4 reti in campionato. Inoltre, scrive sempre il quotidiano, sembra aver trovato maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Sarri gli chiede di non sparire. L'ex Hellas sa che per dimostrare di aver fatto il passo decisivo di maturazione in carriera, non può più concedersi pause.