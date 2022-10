Per capire l'importanza di Zaccagni nella Lazio bisogna leggere i numeri: sempre titolare in campionato, quattro gol e tre assist: "Voglio migliorare ancora, devo continuare così".. Ma di fermarsi non ci pensa proprio. Sarri lo piazza lì, tra il centrocampo e l'attacco. Lui ringrazia. E segna. Parte da sinistra e si accentra, proprio come in occasione del gol contro l'Atalanta quando col piattone sinistro ha spinto in porta il cross di Pedro.: "Gli avevo detto che avrei segnato e poi sarei andato ad abbracciarlo". Profeta.- Nei prossimi mesi senza Immobile Sarri punterà molto sul suo Zac, che quando era piccolo studiava con il pallone sotto il banco. Papà Fabio e mamma Chiara i punti di riferimento,. 'E' troppo gracile' dicevano... Bocciato in qualche provino con squadre di Serie B e C, poi è arrivato il Verona che ha superato la concorrenza del Modena.- Oggi Mattia è entrato perfettamente negli schemi della Lazio: "Quando ho visto Lazzari che ha dato il pallone a Pedro ero già partito". La squadra di Sarri gioca a memoria e va che è una meraviglia, terzo posto in campionato e sei partite senza subire gol.Gioca con tranquillità, gli riesce tutto. 10 milioni spesi tra prestito e riscatto per prenderlo dal Verona, Mancini lo studia per l'Italia dopo averlo fatto debuttare a marzo scorso contro la Turchia. Lui gioca già in formato Nazionale, il futuro di Zaccagni è (bianco) azzurro.