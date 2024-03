Lazio, Zaccagni fra rinnovo e addio: vuole una risposta da Lotito, per giugno c'è anche la Juventus

continua a tenere banco in casae il suo ritorno al gol dopo tanto tempo, unito alla convocazione dell'Italia di Luciano Spalletti ha fornitoe del suo contratto inche ancora tarda ad essere rinnovato. La posizione del giocatore è chiara, quella dell'agente anche e quindi il discorso ritorna inevitabilmebe al presidente Claudio Lotito, non sottovalutando anche che a fine stagione le sirende del mercato risuoneranno pesantemente per lui.Ad oggia stagione. Nei pochi contatti portati avanti nel corso dell'ultimo anno, Lotito è arrivato ad offrire un rinnovo con prolungamento a 2,5 milioni di euro mentre la richiesta dell'entourage è quella di salire eL'idea di Zaccagni è chiara. La sua priorità resta la Lazio e avrebbe davvero voluto che quella promessa di trovare presto un accordo sul rinnovo, fattagli da Lotito il giorno del suo matrimonio con la nota influencer Chiara Nasti, fosse già stata mantenuta dal patron biancoceleste. Da quel giorno sono passati tanti mesi, e questo vuoto spesso e volentieri è stato riempito da parole e dichiarazioni, dello stesso attaccante e del suo procuratore, che ora più che mai stanno iniziando a guardarsi attorno.E in un rapporto che, sebbene resti pacifico, si sta logorando, cambiano anche le intenzioni, quantomeno di chi cura gli interessi del giocatore. All'agentestanno infatti arrivando numerose richieste per il classe 1995. Parlando ad un evento a Palermo, il procuratore ha infatti confermato che: "".gradita a nessuno. Ad oggi i sondaggi più interessati per lui sono arrivati dalla(Giuntoli ha ottimi rapporti con Giuffredi e voleva Zaccagni già al Napoli), dalla(ma dipende dal futuro di Italiano) eche non riscatterà Zaniolo a fine anno e vuole inserire un nuovo esterno d'attacco con caratteristiche simili in rosa. Idee e opzioni che sorpassano i discorsi sul rinnovo. Una tirata netta alla giacca di Lotito, cosa deciderà per il futuro della Lazio?