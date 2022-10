Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Europa League contro il Midtjylland: "Sono queste le partite che devo fare, trovare questa continuità è importante. Ci possiamo togliere diverse soddisfazioni".



REAZIONE - "Siamo andati in svantaggio, pur restando sempre padroni della partita. Dopo il pareggio la strada è stata più in discesa. L'importante erano i 3 punti e li abbiamo conquistati. Sarri mi ha migliorato tanto, sotto molti aspetti come ad esempio attaccare meglio la porta. Felipe Anderson? Può giocare in tutte e 3 le posizioni d'attacco. Se continua a giocare così è tanta roba...".