Una squadra vera in un campionato falso. Sembra una di quelle frasi un po’ boomer, maPeccato che ad urlare siano state pure le Procure, i processi, i tifosi, le fazioni, le grandi famiglie del calcio. Siamo di fronte ad un campionato falsato:rimettere punti, togliere punti(e qui dovremmo aprire un grosso capitolo su chi permette certe porcherie, e perché fanno sedere a certi tavoli certi personaggi), e potremmo dirne altre, su come questa corsa Champions sia stata folle. Folle, ma la Lazio l’ha giocata fino alla fine, e potrebbe chiuderla in uno scenario bellissimo,- Le sentenze hanno reso questo gioco orrendo? No, semmai potremmo parlare del timing, ma a rendere questo gioco orrido sono stati, negli anni, personaggi che non hanno provato a rendere il calcio sostenibile, ma hanno deciso di truccare le carte, i bilanci.Laddove tutti abbiamo fatto finta di niente, ci hanno talmente stufato con la loro ubris, la loro boria, la loro sicura impunità che perfino il sistema-calcio Italia si è fatto schifo da solo. Non del tutto, anzi, ci sono ancora protezioni, indecorose vicinanze, commistioni. Ma almeno noi dobbiamo dircelo:Ma non per colpa delle squadre, dei giocatori, degli allenatori. Loro ci provano, a renderlo bello. La Lazio lo ha reso bello. Ma il resto no, il resto ha fatto schifo (sì, comprese le difese d’ufficio, e i tifosi che direbbero qualunque cosa pur di salvarsi la faccia).Questa squadra, solida, difensivamente valida, che ha giocato un bel calcio tutto Sarri, ci ha regalato una scalata bella, ha combattuto, sta conquistando la Champions dove conta davvero, sul campo non in Procura.Ci sarà l’addio a Radu, un pilastro di questa società, di questo spogliatoio, di questa squadra. E l’Olimpico è pieno per lui. Potrebbe essere l’ennesima ultima partita di Milinkovic Savic: e l’Olimpico sarà pieno per lui. Potrebbe essere. L’Olimpico non sarà pieno per lui, un po’ un peccato, e un po’ si è meritato questo scarso feeling per il suo carattere ostile, ostico, che non ha mai del tutto compreso questo popolo,Eppure ha fatto, ha messo giù acquisti veri, ha dimostrato competenza e talento. Ma ha anche difeso errori contro ogni logica, stretto alleanze che non ci hanno aiutato, e sbagliato acquisti in momenti decisivi. Ma più di tutti paga l’assoluta mancanza di feeling con Sarri,pur avendo lentamente perso l’appoggio del presidente Lotito. Questa la fotografia attuale: rinnoverà? Non è ancora detta l’ultima, con Lotito mai è detta, ma di certo c’è una certa di insofferenza nei suoi confronti, e questo non sta aiutando anche a dirsi grazie di tutto, che potrebbe essere comunque un finale giusto per una gestione personalistica, ingombrante, da rais, ma anche con qualche tentativo di uscire dalla salumeria lotitiana per provare ad avere un respiro diverso.Tutto insieme: l’Olimpico pieno potrebbe festeggiare una nuova gestione, un nuovo corso totale, costruito intorno a Sarri, potrebbe salutare alcuni e magari augurarsi di incontrarne di altri.Non dobbiamo mai dimenticare che al centro c’è sempre Claudio Lotito, che ora è pieno di impegni politici, aziendali, e ha la Lazio in Champions League. Che, stavolta, va onorata davvero. Non solo da giocatori e allenatore, ma sopratutto da lui, Claudio Lotito, che ha davanti l’ennesima occasione.