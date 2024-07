Laziomania: Cataldi scelto da tifosi e compagni ma niente fascia, la decisione di Baroni e il rischio effetto boomerang

Molto più di una fascia al braccio. Un simbolo, un punto di riferimento. Per i compagni e per i tifosi. Un ruolo che va ben oltre l’aspetto tattico e il rettangolo verde di gioco. La questione legata allaè diventata un vero e proprio caso nella. La scelta di Marco Baroni di affidarla ae non a quello che era l’uomo designato dai compagni di squadra,, sta facendo molto rumore. Una decisione che non è affatto piaciuta allo spogliatoio e ai tifosi biancocelesti, a dir poco stupiti per quello che sembrava essere un passaggio naturale dopo la fine dell’era Immobile. E invece è arrivato il colpo di scena, che a poche settimane dall’esordio in campionato ha messo in subbuglio un ambiente che dopo aver salutato pilastri del calibro dell’ex bomber, Luis Alberto e Felipe Anderson non si aspettava questo risvolto.

. Passo dopo passo ha costruito il suo percorso, sin dalle giovanili e passando per lo step più difficile, quello dei prestiti per conquistare una chance a Formello e riprendersi definitivamente la Lazio. Crotone, Genoa e Benevento, prima di tornare definitivamente nella Capitale. Romano e laziale si è sempre fatto trovare pronto all’occorrenza e non ha mai preteso un ruolo da titolare, restando sempre nell’ombra ma trasmettendo al gruppo quella lazialità che lo ha sempre contraddistinto.è il messaggio che ha mandato all’ambiente in occasione del ritiro di Auronzo di Cadore attraverso i canali ufficiali del club. Un segnale forte e chiaro ai tifosi, che si sono identificati in Cataldi, colui che è riuscito a completare il percorso e realizzare il sogno di indossare la maglia biancoceleste.

Dimissioni di Sarri e Tudor, addii eccellenti come quelli di Luis Alberto, Ciro Immobile e Felipe Anderson e risultati altalenanti nell’ultima stagione hanno segnato gli ultimi mesi in casa Lazio. A lanciare un messaggio di unità ci ha pensato proprio Cataldi, che ancora una volta ha indossato i panni di leader, rivestendo il ruolo di colui che ha trasmesso la lazialità all’interno dello spogliatoio.. Parole che il centrocampista romano ha sempre trasformato in fatti all’interno dello spogliatoio.

Non parole, ma fatti. E i fatti parlano di uno spogliatoio che non ha mai avuto dubbi: il capitano designato è Danilo Cataldi.ha dichiarato a RadioSeiUn concetto esplicitato e che riassume esattamente il pensiero di tanti all’interno dello spogliatoio.Le gerarchie in mezzo al campo appaiono chiare e Danilo Cataldi non è destinato al ruolo di titolare nella Lazio di Baroni che sta nascendo. Da Rovella a Guendouzi, passando per Vecino, il classe 1994 sembra destinato ad un’altra stagione nei panni di alternativa. Un ruolo che per il bene della Lazio lo stesso Cataldi ha sempre accettato, senza polemiche e toni esasperati. La questione riguardante la fascia da capitano, però, rappresenta un concetto diverso, che va ben oltre. L’esempio più lampante riguarda proprio la passata stagione.. La leadership dell’attaccante di Torre Annunziata e il ruolo di uomo copertina ne hanno sempre fatto il simbolo della squadra e dello spogliatoio. Un concetto mai in discussione. Ecco perché, indipendentemente dalle gerarchie e dall’utilizzo, la fascia di capitano per Cataldi appare la conseguenza più logica dopo l’addio di Immobile.

Se da una parte appare evidente la volontà del club di premiare e responsabilizzare Zaccagni, che dopo il rinnovo indosserà anche la maglia numero 10, oltre alla fascia da capitano, dall’altra ci si chiede per quale motivo Baroni e la società abbiano deciso di ‘penalizzare’ Cataldi, uno che non ha mai creato malumori e che soprattutto viene riconosciuto da compagni e tifosi come leader dello spogliatoio. Un fattore determinante, con, come già successo in passato con il caso Biglia-Candreva nel 2015.