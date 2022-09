. Contro illa Lazio di Sarri fa scuolaLo fa con un primo tempo dominato a livello superiore, una lezione di come si fa questo sport, dal primo tocco al gol. Siccome però questo è calcio europeo, e questa è la Lazio, per poco, in maniera inaspettata il Feyenoord,e sembra strano: segnano tutti tranne lui, ne fa due quel, che Sarri ha dimostrato sin da subito di considerare con serietà nelle rotazioni. Spunti positivi nel primo tempo a tonnellate: una Lazio maestosa, che annulla totalmente il Feyenoord, lo annichilisce, fa quel che vuole.sembrano presi dalla strada: una strana compagnia del dopolavoro, sfasata, del tutto scompaginata, lunga. I tifosi giallorossi, nei giorni scorsi, hanno pungolato quelli laziali, minacciandoli con una figuraccia europea contro quella stessa squadra da loro battuta – con qualche fatica –Beh, questosembra parente lontanissimo di quello: la Lazio gli passa sopra con strapotere assoluto per 45 minuti, imponendo un secco 3-0, triangolazioni, accelerazioni letali, inserimenti. Uno stillicidio di dominio pieno e consapevole, una specie di incredibile carosello di azioni, anticipi, passaggi sbagliati di molto dagli ospiti.Un tema dell’Europa League: in una fase così concitata, fino ai Mondiali almeno, diventa fondamentale chiuderla, non pensarci più, risparmiare ai titolari dai 90’ ai 180’.Un altro tema: questa deve essere la Coppa degli uomini in più. Da queste partite, da questi mini turnover dovranno uscire giocatori in grado di darci una mano grossa in campionato e nella seconda fase dell’Europa League, quella contaminata dalle squadre bocciate dalla Champions League., per ora una delle riserve più vicine ad essere titolari aggiunti, benefino a quella leggerezza finale, quella lezione d’Europa.Il secondo tempo è a tutti gli effettiIl Feyenoord torna con maggior voglia, ma alla prima occasione la Lazio fa il quarto gol, e la partita non sembra chiusa, ma serrata a doppia mandata.perché la qualità non manca mai. Un paio di cambi azzeccati – assurdo pensare che questo messicano, Gimenez, possa rimanere fuori dall’11 titolare, per dire – e il Feyenoord trova un rigore - inesistente probabilmente, ma così va il mondo e conseguente gol della bandiera., il 4-2 mette tutti in allarme, e l’allarme è giustificato: a 3 minuti dalla fine Gila fa l’unica sbavatura di una partita importante, poi prova a rimediare in scivolata. Rigore, poi negato, giallo, poi negato: questo forse c’era, ma così va il calcio, alle volte.. Un piccolo monito, uno spunto di riflessione per Sarri: non esiste mai una partita finita per questa squadra, per ora. Bisogna crescere su questo: non risvegliare avversari demotivati, non offrire il fianco, non abbassare la soglia di cattiveria, rabbia. Attenzione, è una dettaglio in una notte di strapotere, ma un dettaglio di quelli non piccoli, di quelli che sarebbe meglio non minimizzare del tutto.