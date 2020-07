Il potere di Lotito batte ancora una volta il colpo. Nell'universo parallelo e distopico, alla 'Dark', se mi consentite, costruito dai suoi avversari - e diventato poi reale, come in un incubo -Dopo il rigore contro la Fiorentina, che tra un po' veniva discusso pure all'Onu, stavolta tocca al Torino del suo amato nemico-amico Urbano Cairo. Ancora Lotito, solo Lotito: deve essere proprio per colpa della sua potenza cheChe astuzia, si vede che tiene tutti gli arbitri nel taschino il buon Claudio: dopo essersi fatto assegnare una montagna di rigori - prova incontrovertibile del suo sconfinato Lotito power, iPrima Immobile, punito da un regolamento bislacco - che Lotito avrà scritto di notte, su ispirazione di qualche santo - viene ammonito, rigore per il Torino dopo pochi minuti di gioco.da gran burattinaio, ha tirato ancora un po' i fili, e ha fatto ammonire pure Caicedo, così il pacchetto è completo. Contro il Milan, in attacco, venghino siori venghino: si accettano candidature, purché disposti a farsi manovrare da Lotito.A volte è così sciocco, parlare di episodi: mi diceva una volta un grande allenatore che, a fine stagione, di solito si appara tutto, in un modo o nell'altro, e i valori escono fuori.in passato, o dell'Inter, o chi lo sa di chi - tra un po' ci diranno che è tutta colpa di Lotito. Ma la realtà resta una:e deve ringraziare che non fosse diffidato sennò, vista la serata - gli seccavano pure quello. Inzaghi si mangia le mani, dopo averci però regalato l'esultanza in tribuna più rabbiosa, forte, un "E ANDIAMO" che è il cuore di questa Lazio, che non si sa fermare,- La Lazio sta facendo fatica, nonostante l'enorme potere anche taumaturgico di Lotito:Ma l'assistsono la firma dei 3 big che più devono portare avanti questa assurda, pazzesca, incredibile cavalcata Scudetto. Che ovviamente si poggia tutta sul potere immenso di Claudio Lotito. Non sul rendimento, la classe, la potenza dei migliori giocatori della Lazio. Da loro dipende tutto. E da quello che vuole Lotito, ovviamente.