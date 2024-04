Laziomania: Tudor sbaglia tutto, Felipe Anderson merita la panchina. Mancini, la toppa è peggio pure del buco

Il cronometro oltre il 96'. L'ultima chance a disposizione. Tutti nel cuore dell'area di rigore per tentare l'assalto disperato alla porta giallorossa. Felipe Anderson che prova inspiegabilmente a servire Guendouzi in posizione di fuorigioco. È questa la prima fotografia del derby della Lazio, che dopo oltre due anni torna a perdere una stracittadina. L'altra vede due schieramenti ben delineati. Da una parte le provocazioni e l'astuzia di Dybala, Paredes e Mancini, che decide il derby e sembra quasi volerlo arbitrare, "affiancando" Guida in ogni scelta e commentando da vicino ogni decisione del direttore di gara. Dall'altra Felipe Anderson e Isaksen, due a cui non sembra che il derby abbia dato quella carica necessaria per poter disputare gare di questo calibro. C'è chi la sente forse troppo come Pedro, chi ha la "garra" necessaria come Guendouzi e chi come il brasiliano e lo svedese gioca la stracittadina come una delle tante gare della stagione. Un atteggiamento che pesa nel risultato finale, con la voglia di vincere della Roma che è decisiva per i tre punti.

- Il suo calcio o la carica del derby? Dopo il "dribbling" in conferenza alla vigilia,, lasciando in panchina quelli più sanguigni in una gara dal carico emotivo pesantissimoUn fattore fondamentale e molto spesso più rilevante degli aspetti tecnico-tattici in una gara come il derby. Una scelta che il croato pagherà perdendo il primo derby della Capitale. Poi i tre cambi all’intervallo, come a chiedere scusa per le scelte iniziali e rivoluzionare la squadra. Infine inserisce tardivamente Luis Alberto per Vecino, fino a quel momento uno dei migliori della Lazio. Una serie di errori determinati ai fini del risultato.

- In una partita decisa dai dettagli e da un colpo di testa di Mancinidi De Rossi. L'atteggiamento scaltro dei calciatori giallorossi - vedesi le continue proteste di Mancini, lo schiaffetto di Dybala e un Paredes sempre pronto a pizzicare gli avversari - è risultato totalmente agli antipodi rispetto a quello di una Lazio molle e senza carattere.. Se la scommessa svedese di Tudor è totalmente persa, con il numero 18 spesso lezioso e "leggero" nei contrasti, oltre a sbagliare una quantità indefinita di scelte, dall'altra parte ciò che risalta all’occhio èIn campo il brasiliano fa sempre la scelta più scontata, non punta mai l'avversario per provare a creare superiorità e sfruttare le doti fisiche e tecniche e perde una mole infinita di duelli. A suggellare il tutto l'ultimo calcio di punizione e un'esecuzione la cui scelta risulta difficile da spiegare e motivare.

Certamente il giudizio di questo avvio non può che essere negativo, alla luce di quanto visto in campo. Dopo l'addio di Sarri, spodestato proprio dallo spogliatoio, i giocatori hanno mostrato una timida reazione contro la Juventus, prima di evidenziare nuovamente grossi limiti in termini di conclusione e finalizzazione. Quei calciatori che non hanno confermato la fiducia nel tecnico toscano e che continuano a mostrare

La legge dei grandi numeri. Con il cambio in panchina e senza il duello Sarri-Mourinho viene meno anche quella che era diventata quasi una certezza: con il toscano e il portoghese sulle panchine biancoceleste e giallorossa l'imbattibilità della Lazio era quasi una certezza connella prossima stagione ed evitare di rendere questa disastrosa, soprattutto considerando il rendimento in campionato.sarà lo spartiacque di un'annata che al momento risulta molto negativa. Un'occasione per Tudor e per i suoi ragazzi per provare in parte a riscattarsi e cercare di portare a casa un trofeo, oltre alla qualificazione in Europa e al pass per la prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Avremmo preferito evitare di trattare l’argomento ma’. Le scuse del difensore della Roma vengono sconfessate dalle immagini, che lo inchiodano:Mancini eviti, dunque, scuse di circostanza e dichiarazioni di facciata. Il derby di Roma è anche questo, a patto che lo si accetti sia da una parte che dall’altra, nello sfottò che lo caratterizza da sempre e senza perbenismo. Ma senza dimenticare, dall'altra parte, che i protagonisti dovrebbero dare un esempio di correttezza e lealtà, provando a smorzare i toni.