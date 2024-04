La Capitale si ferma, scocca l'ora del derby. Alle 18si affrontano all'Olimpico nella 31esima giornata di Serie A, clima rovente per una stracittadina che mette in palio punti pesanti per le ambizioni europee delle due squadre: 52 punti per i giallorossi di Daniele De Rossi, 46 per i biancocelesti di Igor Tudor.Derby numero 183 in tutte le competizioni, conduce la Roma con 67 vittorie contro le 51 della Lazio, completano 64 pareggi.- Più Celik che Karsdorp, Llorente favorito per rileare lo squalificato N'Dicka. Davanti Dybala torna dal 1' con Lukaku ed El Shaarawy.

Isaksen prende il posto dell'infortunato Casale, Luis Alberto può partire dalla panchina con Guendouzi-Vecino in mezzo al campo. Casale favorito su Patric, Immobile su Castellanos.: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.. De Rossi.: Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Isaksen; Immobile.. Tudor.