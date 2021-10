Volevo, lo giuro, partire da altro, dalla, da come ha giocato contro untalentuoso ma non troppo spinto, di Sampaoli che venne a Roma a fare "un paseo", una passeggiata lo ricordate, guarda caso quando cercavamo l'allenatore. Ma questo tabellino norvegese mi martella la testa, su Google non si trova lo stemma del Bodo Glimt e un certo avvelenatore di pozzi chiosa tutto tronfio: "Il Bodo ha più qualità di noi". Basta, avanza, mi viene da dire, il solito per loro.LA COMUNICAZIONE - Solo una piccola precisazione. Il loro allenatore ha letteralmente scaricato fango sulla loro panchina. Vi ricordo solo che il nostro, al contrario, quando Muriqi veniva sbeffeggiato ad Auronzo ha difeso a spada tratta un suo calciatore, minacciando di far chiudere le tribune. Se vi sembra poca, la differenza di stile, forse non sapete cosa sia,Ancora mi riesce difficile immaginare che una squadra possae poi farsi pure sbeffeggiare dal suo stesso allenatore, ma le cose belle succedono, a loro succedono spesso queste a mazzi da sei, e viene da chiedersi semmai troveremo requie dalle battute sul tennis, i meme, le continue prese in giro., per favore. Ma veniamo alla Lazio, che non incontra l'arrembante Bodo ma un onesto Marsiglia. Lo voglio dire subito, mi devo sforzare per parlare della Lazio perché nel frattempo arrivavano a raffica notizie dalla Norvegia, c'è chi aveva visto un redivivo Tore Andr Flonaldo fare 5 gol, chi ha parlato di dream team composto da 11 Haaland, chi invece ha pensato al Monster team di Space Jam. E niente, la corazzata Bodo avrebbe fatto forse a fette questo Marsiglia dai nomi senza fatti.Tutto ruota, perché questa è quella settimana all'anno in cui viene messo in discussione. S, che sia lento, che copra poco. Io continuo a vedere una duplice strategia di Sarri: sta dicendo la verità, e forse sta chiedendo qualcosa di più allo spagnolo.La risposta di Luis Alberto dovrà essere il campo, le giocate come contro l'Inter. La risposta la Lazio continua a darla: contro i francesi è gara tosta, ravvicinata dopo la dispendiosa corsa intorno a Dimarco di domenica, ma la Lazio si ferma solo per i legni e un po' di sfortuna.Voglio dire un'altra cosa:Cataldi. Lo ha detto Sarri, lo ripeto a pappagallo io: è adatto, molto adatto all'idea che il tecnico ha di quel ruolo. Leiva forse ha perso un po' di mobilità, e compensa con personalità e intelligenza tattica. Ma Cataldi veramente può giocarsi le sue chance. Siamo in una settimana strana, Danilo: la Figc ci chiede di essere educati, il dito di Sarri è più minaccioso di un pugno di Dumfries, non è detto che anche il nostro ex Primavera non si ritagli uno spazio decisivoChiosa doverosa, purtroppo. La Lazio, a proposito di questa settimana, ha subito l'ennesima auto picconata. L'ha data Bernabè, questo falconiere spagnolo da anni a Formello, che si mette a fare lo scemo e i saluti romani con la maglia della Lazio addosso, in campo. A nessuno piace che abbia perso il lavoro, ma questa società e i suoi tifosi fannl una fatica bestia a scrollarsi di dosso la nomea di fascisti, è una lenta separazione da elementi che lo sono, uno scrostarsi addosso anni di fango antidemocratico.che sembra fango ma non è. E le sue interviste non ci stanno aiutando.ci sono già gli altri che lo fanno in abbondanza.