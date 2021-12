ha un grosso problema: divide il mondo in chi vede un bicchiere pienissimo, florido, del primo tempo, e chi vedeIo ho un problema con questo genere di partite, un problema lo ammetto personale. Sarò emotivo, sentimentale, ma quando vedo la spina staccata mi sento veramente ferito. NSi può avere l'amaro in bocca vincendo con 3 gol fatti in trasferta? Vi potrei banalmente intrattenere con la Lazio a due facce, con Sarri che ama la Lazio del primo tempo e odia con tutta la sua anima la Lazio del secondo, potremmo trastullarci e lo faremo su quanto si è visto in campo a Genova.Servivano i 3 punti, come il pane, sono arrivati. Partiamo da qui, e ora torniamo al mio amaro in bocca personalizzato.Allora lo ripeto: qui contava vincere, la vittoria è larga, ma io ho un problema personale con questa vittoria. Ioperché lo vivo come una specie di affronto alla maglia che questi ragazzi indossano. E a chi mi dice: ma hai visto che primo tempo sontuoso e incredibile? Io rispondo: a maggior ragione. A maggior ragione mi imbufalisco io, a maggior ragione era arrabbiato Sarri., oltre ad essere una specie di insulto a tutto quello in cui stiamo credendo.: questo ragazzo sta faticando a fare qualsiasi cosa, e lo sa pure lui, non riesce ad aiutarci ma almeno ci prova, la sua autostima a pezzi non mi permette di giudicarlo. Non è lui il problema, ogni volta che possiamo anzi dovremmo fargli un applauso, almeno finché sta con noi. Fa male? Certo che sì, ma la sua maglia merita anche il nostro rispetto, e chiunque la indossi va sostenuto, sempre.A maggior ragione quando non sta bene, quando fatica, quando fa male.Non parlo di lui, ma della fase difensiva imbarazzante di Felipe Anderson, della(al netto del solito arbitro boh, da capitano il suo è gesto di maleducazione, oltre ad averci messo in una situazione più spiacevole, ANCORA più spiacevole nella giornata in cui diventa il centrocampista che ha segnato di più nella storia della Lazio, con un primo tempo maestoso), dei calci piazzati senza nessuno a saltare e delle innumerevoli(che vale, ma lo sapevamo, anche se non sono sul suo carro). Questo secondo tempo senza tiri, senza voglia, come se la partita fosse finita, può andare bene contro una Samp che non segna manco con le mani, e comunque ti ha segnato, ma è francamente un pugno in un occhio a chi, dopo quel primo tempo, si aspettava gestione, accurato controllo, magari il ritorno della Samp ma rintuzzato, sopito, spernacchiato.. Non questa battaglia in area di rigore, non questo battimuro su Strakosha. Ci sta, visto che alla fine contava vincere, ma promemoria per il futuro: questo no, questo no per favore, non va bene, non è una cosa replicabile senza farsi male.Va detto, lo ammetto, al netto del mio personale problema, non posso essere ingiusto. Sarebbe ingiusto parlare del secondo tempo senza mettere in conto la partita di giovedì, in cui la Lazio si gioca tanto, senza mettere in conto un primo tempo sontuoso, giocato su ritmi e tocchi sopraffini,, quasi da squadra da ben altre posizioni. Finalmenteha trovato la formula, la chiave di lettura personale del ruolo che gli ha chiesto Sarri. Sta entrando in forma, sta bene, sta giocando da dio, gli riesce tutto. Due assist, costante spina nel fianco, intelligente e sempre lucido:È antipatico dirlo, ma purtroppo è così. Non posso evitare di mettere in mezzo Ciro Immobile: fa due gol da puro rapace, forse la sua essenza di attaccante. Una volta un ex attaccante mi diceva:qualcuno ha questo istinto primordiale, qualcuno no. Ciro è questo istinto primordiale nella sua più ancestrale espressione e potenza.Bene Basic (ahi Luis Alberto), benissimo Cataldi di nuovo, bene la difesa: il primo tempo è stato quello che sognavamo. E il secondo quello di cui abbiamo paura: una squadra tiltata, passiva, evitante, nervosa e leggerina, senza anima. L'obiettivo è far crescere la Lazio dei primi 45', abbattere a pallonate la seconda Lazio.Promemoria per il futuro: non sottovalutare mai le conseguenze di un primo tempo perfetto. Si può avere l'amaro in bocca per una vittoria larga, quasi mai in discussione, con quel primo tempo da favola? Forse sì, io sì, ma solo per un motivo: non è la prestazione, non è nemmeno il gol preso o le parate di Strakosha, ma attenzione al rispetto.Fino a che hanno quella maglia addosso. Scusatemi, è un mio problema personale: la Lazio d'altronde credo sia per tutti una speciale interlocutrice di famiglia, appunto personale. Ma contava vincere, dopo un periodo complesso, contava davvero tanto. Anche i miei problemi personali con questi secondi tempi non contano niente, in confronto ai 3 punti, alla fiducia ritrovata, a quel primo tempo sontuoso.