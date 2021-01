Da fuori, arriva l'eco delle ennesime parole di, oramai perfetto nel ruolo di infiamma-derby a casaccio, cosa che invece riusciva molto meglio - per dire - a Francesco Totti, tra l'altro con altra caratura tecnica, senza voler offendere nessuno. In casa Lazio si è parlato del- proprio in questa settimana, proprio per questa partita - fondamentale per Inzaghi, per il gruppo, per Tare che si leva il peso di dover pensare ad eventuali sostituti, per l'ennesimo anno. Nel frattempo, da bilancio è stato pagato allo Sporting Lisbona. Chissà quei soldi, se potessero parlare... Conta tutto questo, oggi? Nello stadio ci sarà silenzio.Certo lo so, il clamore delle radio sale alto sulle sponde infreddolite - e poco curate - del Tevere, certo lo so, perfino vicino lo stadio dalle automobili in fila - non troppe file, molti sono a casa tra smartworking e DAD, parole che oramai consideriamo, soppesiamo come normalità - sale la voce degli speaker, gli interventi dei tifosi dosati, centellinati, rintuzzati. Commentano, analizzano, ricordano:. In questa pandemia si è capito che alcune attività economiche hanno una preponderante precedenza (poche, pochissime, a dire il vero), altre invece possono stare chiuse, transennate. Non farò filippiche su scuole, musei, o altro.: ma sottolineo, se ce ne fosse bisogno, che le soluzioni ai problemi, le exit strategy, perfino una visione d'insieme in questo paese non siano mai davvero lecite. O meglio,Dove i giornalisti possono lavorare, ma i tifosi non possono vivere- Forse meglio così, mi dico:. Vorrei tornare quando si sarà schiuso l'orizzonte, quando si sarà spezzata la muraglia dei numeri pandemici, quando l'unica prudenza che dovrò avere sarà quella di non finire nella Curva sbagliata. Non per paura di violenze o ritorsioni, ma per evitare di sentirne discorsi, ambizioni, visione del mondo e realtà parallela. Forse meglio così, mi dico, e mi riduco eLo stadio per chi l'ha vissuto. Non sarà mai un pezzo di legno intorno al quadro, lo zoom di un cameraman, ma è sempre stato e sempre sarà la pittura stessa, i colori vitali, la sensazione che il corso degli eventi non sia legato a 22 giovanotti, ma che tutto l'insieme, noi, i tifosi avversari, i cori, la voce che sparisce, abbia il potere magico di incidere sul risultato, sulla storia.Nello stadio ci sarà silenzio, ma voglio pensare che no, non ci ridurremo ai nostri bugigattoli, ai salotti, alle televisioni. In qualche modo, il boato ci sarà.I tifosi lo sanno, che significa, lo riconosceranno,: sanno cosa vuol dire avere il potere di cambiare la storia di un pallone che agli altri invece sembra dominato da un ammasso di tacchetti, muscoli, idee, gel, social, fiato, polmoni. Agli altri, per gli altri, che non sanno vederne davvero l'anima, il risultato è determinato dai 22, per gli altri.Il silenzio dei tifosi allo stadio,, si riconosce, ci riconosceremo nella voce che non c'è, il giorno dopo.