. Non importa se hanno ragione, se è una totale boiata, se lo chiamano "inadeguato", se "manca un attaccante vero", e tutto il resto. OBelotti non segna nemmeno con le mani, Immobile pure va in difficoltà. Tutta colpa degli attaccanti, anzi, solo di uno, quello della Lazio.Fa schifo, non segna, segna solo su rigore, senza rigore come fa a segnare? E fioccano le statistiche: non me ne voglia il buon collega Pastore, che stimo, ma la sua ultima statistica (Immobile come penultimo per media gol tra gli attaccanti azzurri)Che perlopiù, diciamolo subito, dimostrano di capirne di calcio quanto io capisco di fisica quantistica. Vi ho mai detto che a fisica avevo 4- Le ragioni di questa bile diffusa sono molte: non voglio credere che milanisti, interisti, juventini e via dicendo ce l'abbiano con Immobile, e ha segnato praticamente a tutti in Serie A, in praticamente tutte le partite.(nemico storico di Agnelli, Cairo, Marotta, praticamente mezza Serie A per tifosi e stampa), che è la squadra che l'anno scorso ha azzittito tutti, intenti a parlare del miracolo Atalanta. Cregalandoci una stagione monca ma calcio, calcio davvero e non il contrario, l'ecatombe di questo sport. Sapete che penso? Che i motivi siano due.Nemmeno Van Basten avrebbe segnato in quella disgraziata spedizione, con quegli schemi, con quelle idee e con quello spogliatoio contro. Eppure, voi ce l'avete con Immobile.Faccio un appello alla Lazio: non lo mandate più. Lasciatelo sereno. Non se lo meritano. Immobile deve essere messo in grado di andare in porta con continuità, va aiutato, sfruttato per le sue caratteristiche, se hai un attaccante da 35 gol fai il gioco per lui. Lo coccoli, lo stimi, lo aiuti se va in crisi. Noi no. Noi ragliamo, beati scemi,Fa molto ridere che ve lo debba dire l'ex giallorosso Florenzi,"Ciro ha segnato 36 gol nello scorso anno, ha vinto la Scarpa d'Oro, ma ne parliamo come se fosse un giocatore normale. In Italia lo trattiamo come l'ultimo dei Mohicani mentre Lewandowski è santificato in patria.Quoto tutto, e questo direi sottolinea abbastanza come i protagonisti di questo gioco abbiano ragione a pensare dei tifosi e di molti addetti ai lavori che non c'è manco da discuterci, manco da parlarci. Chi prende in giro la Scarpa d'Oro manco meriterebbe di guardare le partite, o dovrebbe guardarle con qualcuno che le spiega per bene, facendo i disegnini. Non capirebbero, perché fondamentalmente capiscono di calcio quanto io di fisica quantistica. Ve l'avevo detto, che a fisica avevo 4?Sapete che vi dico? Mentre il saggio vi indicherebbe Mancini, la sua tanto conclamato new wave, il meraviglioso gioco che non mette mai in porta le punte, il suo calcio orizzontale noioso, voi guardate ad Immobile.Altro che eroe nazionale, dovreste pregare che sia in grado di portarci sulle spalle lui, invece di doversi trascinare la croce dei vostri ragli e i vostri grugniti scomposti. Immobile fa schifo, e tutti vi sentite un po' migliori. Un cero, dovreste accendere