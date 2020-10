Le statistiche della Sampdoria contro la Lazio sono davvero impietose, specialmente negli ultimi anni. La società biancoceleste infatti si candida in maniera decisa come bestia nera dei blucerchiati, considerando il poco invidiabile score di una sola vittoria doriana nelle ultime 17 partite. In sostanza, la formazione genovese ha battuto quella romana soltanto una volta negli ultimi 10 anni. Il successo è datato 24 aprile 2016, con Montella in panchina, 2-1 griffato Fernando-De Silvestri. Il resto dello score recita 13 vittorie Lazio, e 3 pareggi.



Oltretutto le sconfitte doriane sono state piuttosto pesanti, specialmente in tempi recenti. Nelle ultime 8 partite al cospetto dei biancocelesti il Doria ha incassato 27 reti. Fortunatamente per la Samp, alla Lazio mancherà Immobile per squalifica. Il centravanti napoletano si esalta quando vede il Doria: ai blucerchiati ha rifilato 13 reti in carriera, rendendo la Samp la sua vittima preferita. Di queste 13 reti, 10 sono state messe a referto negli ultimi 7 incontri e addirittura 5, fa notare Il Secolo XIX, negli ultimi due faccia a faccia.