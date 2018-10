Luis Alberto a buoni livelli

Milinkovic a buoni livelli (ma Kezman? Che fine ha fatto? Salutava sempre...)

Berisha a nuovi livelli

Idee nuove

Reintegro di Lukaku

Reintegro del caffè gratuito allo stadio. A maggior ragione se la stagione dovesse continuare a non essere bella, ma a ballare. Almeno, se proprio dobbiamo sorbirci una Lazio alla Allegri (vince, ma la bellezza?), dateci tanto caffè.

L'ex Siviglia ha scavalcato tutti nelle gerarchie (sentiti un po' Luis Alberto, se sei abbacchiato), potrebbe giocare titolare contro il Parma a fianco di Immobile.: fino ad ora, a parte Acerbi l'inossidabile, forse solo "El Tucu" ha mandato bagliori. Tutti gli altri nuovi acquisti non luccicano (a parte Neto e Jordao, che non sono nuovi, ma luccicano come l'oro a peso con cui sono stati pagati).Fateci vedere Correa:n. A me sembra diverso, a costo di dire una banalità. Ma spero sia più continuo. E spero aiuti la Lazio a ritrovare quell'imprevedibilità che, fino ad ora, si è nascosta benissimo.Tipo Luis Alberto:. Mi pare evidente che molta della sua carica psico-tecnica derivasse da quel capello, se ci ritorna in ginocchio come in pellegrinaggio. Forse è un segnale, magari buono a livello di motivazioni, meno a livello di estetica.Un'ultima cosa: la settimana che viene è importante per la Lazio. Questa storia di una Lazio bruttina o comunque poco rinoscibile, un po' altalenante, è stata bella finché è durata. Ora vorrei vedere: