Ci si aspettava una risposta dalla Lazio, da: brutta, bruttissima la sconfitta di Milano perL'aveva chiesto sin da subito. Aspettava risposte dai suoi, a livello di mentalità, a livello di idee, di convinzione, di capacità. E contro il Bologna un bel sabato romano diventa la cornice idealeI big, in una partita che non è stata mai in dubbio, a partire da un rigore che, a parti inverse, mi avrebbe fatto stare male (di fatto il difensore fa fallo avendo lui la palla, una follia difensiva totale). Senon ha offerto la sua prova migliore,è andato di nuovo sugli scudi, e sarà veramente un peccato non averlo a disposizione ad Udine per un fallo sciocco. Ci serviva, ci serve, questo giocatore in certi momenti può fare la differenza tra vincerla e perderla. Immobile, che tanto ci aveva spaventato, è talmente una certezza che a volte mi chiedo dove fossimo, come fossimo, che lingua parlassimo prima di lui. Mi spiace solo per Lazzari: come avevo scritto, fatemelo dire, Sarri ci stava puntando seriamente. Altra cosa, va dettoChi, come noi, sta seguendo con attenzione e curiosità e passione questa squadra, sapeva quanto non fosse scontata l'immediata reazione. Dico una banalità,. Chiaramente contro un Bologna che trotterella i ragazzi di Sarri sono cinici, asciutti, fanno la loro partita.per 90' ci hanno ringhiato addosso, come se gli stessimo rubando tutto, come se fossimo i portatori di una profonda ingiustizia nei loro confronti. Questa cattiveria senza quartiere la Lazio non l'ha avuta contro un Bologna messo alle strette, chiuso, in difficoltà. Ha fatto una buona partita, in continuità con quello che fa negli ultimi 2 mesi,. La risposta attesa in realtà la dà Maurizio Sarri.Il fulcro di questo periodo, del successo o meno di questa corsa europea e forse di questo progetto passa - ovviamente - dal rinforzare questa rosa come nostro signore comanda, e come Tare ha fatto per metà in queste sessioni di mercatoche sta facendo non bene ma benissimo, e sta crescendo ancora, ma è chiaro che questo resterà un tema. Ma l'altro tema vero lo centra Sarri: non sarà tanto la difficilissima gara contro il Porto a determinare il destino della LazioQuando questa squadra avrà la mentalità e la forza e la capacità di portare a casa 3 su 3, allora avrà veramente fatto un notevole passo in avanti. La continuità che ha dimostrato negli ultimi 2 mesi, a parte poche ma dolorose cadute, deve dare speranza.Quando queste vittorie saranno la norma, quando giocheremo così non da 2 mesi ma da 2 anni. A quel punto probabilmente avremo davanti il