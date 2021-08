Due situazioni così lontane, eppure in qualche modo vicine.sta assistendo alla decostruzione pezzo per pezzo, top player per top player, di una squadra scudettata. Va detto che, a livello scientifico, si tratta di un'operazione molto interessante:probabilmente Inzaghi spera di poter lottare con quello che gli rimarrà addosso. Lo dico agli hater di Inzaghi: probabilmente sapeva a cosa andava incontro, ma a Roma come lo stiamo vivendo questo calciomercato?Ovviamente le casse della Lazio non hanno avviato la slavina di un folle supermercato in uscita.Ma la mancanza di una costruzione è tanto peggio di una decostruzione?La naturale ambizione dovrebbe spingerci verso il quarto posto(nemmeno così utopistico, ci sei finito l'anno prima). Poi il nulla successivo non è stato un bello spot.UNA NUOVA LAZIO - L. Se in molti si aspettavano un apprendimento cauto dei principi di Sarri, altri già immaginavano un calciomercato almeno molto complicato, e una situazione-limite lato ingaggi ed esuberi.i ragazzotti sotto contratto a cui Lotito puntualmente paga stipendio: un numero troppo alto rispetto ai desiderata di Sarri, complicato pure dalla vicenda Salernitana. Al di là di Correa - al suo posto verrà preso Messi, può forse sentirsi onorato -. E far dormire sonni più tranquilli a Sarri, che forse si aspettava una velocità maggiore (come già successo con Bielsa, i tempi di Tare non sono i nostri tempi).Propongo un patto ai nostri amici laziali: aspettiamo Ferragosto. Diamo un'altra settimana di mercato. Per me arrivare con un mercato a mezzi alla prima di Serie A è già un fallimento gestionale.la cessione di Lukaku potrebbe aprire quell'effetto domino che aspettavamo in Serie A,Di fatto, ad oggi sul tavolo in uscita di veramente grosso c'è Correa, ma anche cessioni minori (stranamente Vavro pare sia stato bocciato pure da Sarri, dunque non era Inzaghi...) potrebbero aprire scenari interessanti.Molto se si aggiunge una mezzala. Moltissimo se facciamo giocare Romero e Moro con buona frequezna.Entusiasta se ci innesti pure un difensore centrale. Meno di questo è poco. Troppo poco. Magari non sarà comea livello tecnico, ma sarà comunque dannatamente deprimente.