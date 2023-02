Non nel senso clinico del termine, ci mancherebbe, ma in un certo senso se volete. Luis Alberto è completamente fuori da schemi borghesi, Luis Alberto è completamente al di sopra e al di sotto e laterale rispetto ai soliti tracciati, ai soliti steccati, alle solite manfrine, alle chiacchiere. Luis Alberto è pazzo, Sarri ci dice che è un cazz*ne, sconclusionato e visionario, iper tecnico e capace di sbagliare rigore e controrigore. Luis Alberto non è riforma né controriforma ma monaco errante di un pallone che non c’è più, o forse non c’è mai stato, ma nello stesso tempo ci invade a sprazzi, a flash, a nottate colorate di Van Gogh.- Luis Alberto vive un suo, universo parallelo, chiamatelo come vi pare. Si tratta di un mondo assurdo per noi comuni borghesucci,critiche ed espande nell’aria un forte odore di bellezza. Non ci risolve niente questo spagnolo perché lui per primo è un rompicapo per sé stesso, ma lo è perché tutti lo siamo, solo che lui lo ammette.. Quando l’aereo della Lazio faceva schifo, lo ha detto. Quando qualcosa non gli piace, si legge subito nella sua faccia ombrosa di Don Chisciotte. Il problema con lui forse è proprio questo: siamo noi i suoi mulini a vento, siamo noi comuni mortali. Lui vive da un’altra parte, ma quando si manifesta qui, lo fa con della roba talmente alta, talmente altra, che ti fa vincere le partite come successo contro la Sampdoria o ti fa sacramentare o ti fa andare fuori orbit. Se c’è un universo tangibile, lui non viene da qui, da oggi.Per questo è pure difficile capirlo eh. L’impressione del suo rapporto con Sarri è spesso questa:, tanto non ci arriviamo. O meglio, abbia capito che questo spagnolo pazzonon sappiamo quando, non sappiamo come, ma arriverà qualcosa da queste acque limacciose che lo compongono, e sarà qualcosa che darà vita. Per questi tempi fortemente polarizzati, Luis Alberto non è il terzo polo, ma il polo al cubo, o nel sottoscala dove vivono maghetti, incubi, sogni mal riposti e incredibili meraviglie vintage. Per questo è difficile che ci sia un’opinione uguale all’altra su di lui: è un grande calciatore, certo, è tecnico, certo, ma trovatemi un tifoso che abbia la stessa variazione sul tema su questo ragazzo, che lo consideri in maniera perfettamente uguale ad un altro tifoso. Tutti aggiungeranno un aneddoto, un particolare, una roba per cui l’esperienza con Luis Alberto è totalmente folle, sacra, dissacrante.. Non è una roba da Tik Tok, è più la discesa in una specie di piramide aliena in Alien contro Predator. Vi diranno che così non si comporta un calciatore, che è ingiusto, che è lento, che è un ingrato e che alla fine non è moderno, non è adatto, non è Sarrista, non è un 10, non è una mezzala.Se volete capirlo, state già un passo indietro a lui. Se lo volete come voi, fateci il callo: per fortuna esiste qualcosa che non vi assomiglia.Questa santa pazzia onestamente è una di quelle cose che mi fa credere nel calcio, ma in generale in qualsiasi cosa che non sia la normale routine della vita. In business-language direbbero che Luis Alberto pensa e gioca out of the box, ma è l’ennesima metafora in cui costringerlo, l’ennesimo vestito che gli sta stretto, largo, non gli sta eppure gli sta benissimo.Dopo tanti anni, troverete chi ha gridato per farlo vedere e chi per farlo giocare, e va bene così ragazze e ragazzi, signori e signore. Va benissimo così, perché questo succede quando si incontra un uomo che non si limita e non è basic, non è incasellabile, non fa le X dove gli dicono di farle. Dio benedica questi uomini, questi pazzi completi, questi esempi di umanità profonda. Luis Alberto è pazzo, e questo non è solo un bene,