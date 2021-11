La serata die di una Lazio straripante, letale, tecnica da fare spavento ed esteticamente raffinata. La serata diè il tributo doveroso, che ovviamente segna, e qualche coraggioso miglioramento messo dentro da Colantuono. È la serata in cui, nonostante il gravoso impegno europeo, complicato e duro, la Lazio porta a casa altri 3 punti, stacca la Roma e si prende il quinto posto.- Chiaro, diciamolo: lasta pagando unadovuta al braccio di ferro tra il nostro e gli organi competenti, che il nostro ha mezzo perso mezzo vinto. Va detto: il mercato non ha aiutato tanto Castori, ora Colantuono deve provare a tirare fuori un mezzo miracolo.prende due gol molto belli e uno molto da polli, in generale è coraggiosa e propositiva.lo fa perché continua ad applicare un'idea di gioco, certe cose cominciano a venire spontanee, e venendo spontanee facilitano tutto, e rendono tutto molto difficile per gli altri. Errore del difensore nasceè solo un esempio, ma potrei farne altri. Abbiamo troppa pazienza con Sarri, rispetto ad altre volte? Posso dirlo,Forse stiamo davvero maturando.Certo alla stampa piacciono i casi (anche a me, lo ammetto, li trovo gustosi e gossippari e molto indicativi della qualità di alcune persone, alcuni giornalisti, alcune sfumature)Chiedete ancora di lui, e lui, questo spagnoletto risponderà così.Questo ragazzo è la parabola semplice del gesto di cui tutti possiamo apprezzare il puro bello e la complessità di trame di gioco arabescate.. In un mondo di corridori trasformati in calciatori, questo tizio crea calcio.. E lo sta cominciando a fare anche condice le cose in faccia, davanti a tutti: lo ha spiegato nel postpartita di. Ha rivelato un dettaglio: lui è uno che dice le cose - anche negative - davanti a tutti., è un allenatore che non ama gli scontri, che non ama gli spigoli. Che costruisce una relazione umana profonda evitando quella cosa che forse aiuta invece nella didattica: il confronto e se necessario lo scontro. Il bastone, invece della perenne carota. Cè così:, un dark night di Nolan ma anche il cavaliere nero di Proietti.Questo oscuro scrutare calcio, questo renderlo un fenomeno mistico riesce solo a questo spagnolo laccato.ha una suola divina, corre, contrasta, ci aiuta, fa salire la squadra, è decisivo.Almeno tanto quanto bisogna amare un numero 10 di antica e nobile scuola che si applica a correre come una specie di mediano centometrista perché così vuole il mister. Se c'è una sola immagine da scegliere in Lazio-Salernitana,. Ma anche la sua corsa continua a pressare il portatore dà la misura di cosa significa giocare per Sarri. E da uno dei big più Inzaghiani, più attaccati a quel mister, da lui più migliorati,, messi al centro del progetto tecnico, questa applicazione è una specie di vittoria di Sarri, simbolica ma significativa. E la vittoria di Sarri fa rima con un possibile upgrade per Luis Alberto.Pensavamo di no, forse dovremmo ricrederci. Forse Luis Alberto dovrebbe ricredersi.