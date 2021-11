LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo le partite del sabato e il lunch match traprosegue la dodicesima giornata dicon due partite in programma alle ore 15.Laospita al Ferraris il, che non riesce a battere in campionato dal dicembre del 2018. La squadra di D'Aversa ha vinto una sola delle ultime cinque partite (contro lo Spezia), ed è reduce da due sconfitte consecutive. I felsinei invece sono a centro classifica e arrivano dal successo contro il Cagliari, seppur in trasferta faticano.Sempre alle 15 alla Dacia Arena è in programma. La squadra di Dionisi ha perso a sorpresa contro l'Empoli nell'ultima giornata, ma era reduce da due vittorie. L'Udinese invece è senza successi da cinque turni.: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Thorsby, Ekdal, Askildsen; Candreva, Caputo, Gabbiadini.: Skorupski; Soumaoro Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck, Samir; Arslan, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto.Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Magnanelli; Berardi, Traorè, Raspadori; Defrel.Alle ore 18, invece, oltre ain campo. All'Olimpico la squadra di Sarri cerca tre punti per avvicinarsi alla zona Champions e allentare la pressione della Juventus. Per l'occasione non ci sarà, infortunatosi contro il Marsiglia in Europa League, ma ci sarà, che stringerà i denti.