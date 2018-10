Cosa succede ai ragazzi di casa Lazio?. Dal figlio che sta tutto il giorno chiuso dentro le cuffie, alla moglie un po' troppo trascurata, alla figlia che ti guarda male perché gli hai negato qualcosa (forse, ma non te lo ricordi).Credo che la sosta sia un momento simile.: da un Luis Alberto totalmente impegnato a curarsi fuori dalle disponibilità dei medici della Lazio (curarsi da cosa?), a Tare che lo difende ma lo sprona, e così fa pure con Milinkovic.Poi arriva il bilancio, e si fanno un po' le pulci: le società di Lotito sono un po' più ricche grazie alla Lazio, ma nemmeno troppo, gli acquisti estivi sono stati tutti pagati praticamente dalla cessione di Felipe Anderson.Vi ricordate chi sono? Keita va via, all'improvviso dal Braga (galassia Mendes, che guarda caso sembrava coinvolto nella cessione del senegalese, ma sicuramente sono dicerie) piombano a Roma questi due sbarbatelli giovanissimNessuna (non sono particolarmente mistico). Ottimo, tutto ok. Sicuramente saranno dei crack, e li stiamo custodendo gelosamente, perché la fama, come la kryptonite, potrebbe pregiudicarne il delicato equilibrio, la definitiva esplosione.stava andando in Svizzera, e questo attaccante ex Primavera ce lo siamo tenuto, hai visto mai si rompessero tutti insieme Immobile Caicedo Correa e Luis Alberto. Fa la muffa in panchina, ma dicono che l'umidità fortifichi.vivono la stessa esperienza mistica. Il primo sembrava entrato nelle grazie di Inzaghi (sospetto che il gol vittoria che gli ha regalato la Supercoppa avesse un qualche peso). Il secondo non ci è mai stato, è altra generazione (tirato su in Primavera da Bollini). Però quest'anno, per loro, la strada sembra segnata:. Stanno là, gigioneggiano, forse per gli standard italiani sono troppo giovani per vivere l'ebbrezza della Serie A. Ora è rientrato pure Berisha, che secondo me diventerà un quasi titolare. Loro diventeranno quasi comparse.Lasciatemelo dire, è venerdì, il sole splende a Roma, che sembra Tahiti oramai, con i suoi climi monsonici. Guardarsi intorno, fare il punto della situazione, si può pure rimandare, per carità. Il bilancio sta là, sul tavolo della stampa, a svelare e rivelare. Con questo sole, fare la muffa in panchina è quasi un peccato, pure arrabbiarsi però. Non ci arrabbiamo, però mandateli via.Non c'è niente di più triste di un giovane poco considerato, con tutta quella muffa attaccata addosso. Niente di più triste, niente di più italiano.