Si comincia, so it begins: abbiamo criticato questo ritorno del calcio, questa Serie A in cattedrali vuote, con l'eco e le urla dei massaggiatori,. La prima riguarda la prossima avversaria e un'avversaria da qui alla fine:. La Lazio ha tutto per domare la Dea, ma attenzione: servirà tutta la cautela del mondo.- Oggi tutti parlano del punto di svolta,che ha dato inizio alla cavalcata della Lazio di Inzaghi, e bla bla bla. Sappiamo tutti che, rigiocando la gara dell'andata altre 50 volte, la Lazio ne perde male 49Non credo in una partita come punto di svolta: credo che, che ha trasformato la tecnica e l'agonismo in una macchina da Scudetto. Ma questa speciale alchimia va ricreata sul campo: e fare gli alchimisti con Gomez e gli altri non sarà facile.dopo tanti mesi, serve un bel calcio a tutto quello che è successo. Serve bel calcio.Cose fondamentali da ricordare in questa ripresa di campionato:non sarà in panchina contro la Lazio, ma soprattutto dovrà fare a meno di, centrocampista che mi piace da pazzi e che è una colonna della sua idea di gioco.saranno le voci fuggite dagli spogliatoi, dai massaggiatori e dagli staff medici a fare la differenza in questo finale di stagione. I riposi, le precauzione, le attenzioni e un attento dosaggio di energie faranno la differenza. Inzaghi lo sa, spesso ha messo a riposo i suoi big dopo la ripresa degli allenamentiNon potrà preservarli in campo - se potesse lo farebbe, starebbe lì a massaggiarli mentre giocano -Cerchiamo di ricordarcelo, e di non rimanerci male. Serve un bel po' prevenzione, un bel calcio alla sfiga.Sarà molto bello vedere tutti quelli che si sono accaniti contro la Lazio in questi mesi, e perché i toni, e i modi, e il galateo, e Lotito, e Diaconale, e hanno insistito troppo,Mi incuriosisce sempre l'acrobazia di chi un attimo prima è feroce, e un attimo dopo si accoda ai festanti entusiasmi perché non fa cool parlare male di chi gioca bene.. Mentre tirate la volata all'Inter, magnificate l'Atalanta e sperate in Cristiano Ronaldo, vi prego di lasciare un trafiletto in prima per la Lazio. Ne avrete bisogno, comunque vada con l'Atalanta.