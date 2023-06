La domanda che ci stiamo facendo tutti: la Lazio è in ritardo sul calciomercato. Tare ha lasciato il club, viene il dubbio che già da tempo non fosse protagonista delle trame biancocelesti., con alcuni validi aiutanti. Siamo in ritardo? Analizzando il resto del mercato, direi che si stanno tutte muovendo, ma siamo in una fase iniziale. O meglio, si stanno chiudendo trattative impostate da tempo. A fine giugno, alcuni nervosismi e piccole ansiette possono essere magari normali a Formello,A Formello va molto di moda, e da anni, il gioco delle pressioni., è come un immenso vaso, che va un po’ pressato per fargli assumere le forme giuste. Solo se vuole lui. E quando vuole lui. Questa opera di vasaio è fondamentale alla Lazio. Rimanere nel proprio vuol dire condannarsi all’altra legge di Lotitoche recita: se tutti sono felici, se tutti hanno abbassato la guardia, è il momento in cui possiamo distrarci, fare poco o niente, abbassare l’asticella. Capite che questi due assiomi vanno di pari passo: più sente la pressione, più Lotito diventa un rullo compressore. E la sua, di vita, è fatta di continue sollecitazioni. Qualche anno fa scrivevo che vive di tensioni, si nutre di risentimenti e passioni forti, ne ha bisogno per dare il meglio. Ed è ancora molto vero: pur essendo innegabilmente forse all’apice della sua scalata politica e sociale, Claudio Lotito è ancora una specie di immenso tir assetato di benzina. E la sua benzina è la sfida, la sua benzina è la competizione, la sua benzina è l’alta pressione. Senza, forse si annoia in fondo. Di certo si demotiva, e fa di meno. E compra i Vignaroli (scusami, hai fatto un’ottima carriera, sei solo un esempio di un acquisto sbagliato nel momento sbagliato).Un paio di note: se la Lazio piazza(qualcosa c’è e di grosso, anche se qualcuno ai piani alti del calciomercato nega) fa il colpo. Ma pure, occhio. Meno conosciuto, più ragazzino, ma stiamo parlando di uno che potrebbe diventare un grandissimo. Un altro tipo di profilo: passiamo da uno già super affermato e garantito da anni ad alto livello in A, ad un possibile talento cristallino. Capite che piazzare l’uno o l’altro fa tanta differenza, a livello di percezione. Berardi e non solo: il Sassuolo ha molti giocatori interessanti, e sul tavolo ci sono alcuni nomi che potrebbero farci gola. Non è detto che Lotito non ritiri la spesa tutta in un solo supermercato, per quanto caro. Audero è vicino (altro di sicuro rendimento) e attenzione al possibile rinnovo di, ai dettagli (non come quello di, per dire e accendere un piccolo warning).Il mercato dei centrocampisti nel frattempo si muove: se il Newcastle piazzasse, immetterebbe in Serie A milioni e milioni che potrebbero fare giri immensi. In generale, cessioni importanti potrebbero far girare gli ingranaggi di un calciomercato ancora all’inizio. Questo che significa? In casa Lazio tanto.ora che le sante alleanze sono alle spalle, NON bisogna far passare questa sessione di mercato senza rinnovo o senza cessione.per esempio portare il suo assistito a fine contratto, e incassare magari commissioni altissime per farlo muovere a zero. Occhio a questi giochini: da questo dipende tanto. Molto del progetto tecnico, molto del nostro calciomercato. Da questo, e dal gioco delle pressioni.