Partiamo dalle basi.. O meglio, sta passando un periodo talmente orrendo, fuori dal progetto e senza rinnovo e senza maglia da titolare, che giustamente poteva solo peggiorare con una papera ai limiti del ridicolo, una cosa dolorosa simil. Ok, Strakosha strozza la partita e regala ad un caotico Terim un risultato che comunque ha meritato. Tutto parte da qui: la Lazio sbaglia molto, di nuovo.. E attenzione: leggete fino alla fine per favore, che il messaggio più importante è giù.Per fortuna dellail Galatasaray non è il Milan, perché la prestazione dei biancocelesti è ugualmente incompleta, incoerente, dissennata. La Lazio manca nel carattere e manca a livello tecnico:, viene da chiedersi se gli stessi che l'anno scorso facevano surf contro il Borussia Dortmund in Champions League siano questi che sbattono di pancia sull'onda di Istanbul con tutta la forza di un colpo tecnico non riuscito. G. Se il secondo tempo in qualche modo a Istanbul tiene la Lazio a galla, ci pensa il suo portiere in cooperazione con un terrorizzato Lazzari (ripiombato in incubi di provincia degni di Salvatores) a ristabilire la verità:. E se qualcosina di meglio rispetto al Milan si è visto, stiamo misurando col microscopio l'avanzare infinitesimale di una spora:Alla Lazio manca la testa, quindi poi la tecnica e il gioco e le geometrie e il fiato e tutto il resto: questi ragazzi avrebbero potuto avere. Eccola, in tutto il suo sconcertante shock per la nuova realtà., inteso come periodo storico ma anche come allenatore pacioso amato da tutti fratello buono,E proprio da questa contro intuizione nasce la storia di Sarri, i suoi successi.E questo processo è squamoso e difficile, viene da pensare che per qualcuno di questi ragazzi sarà impossibile. L'errore forse è a monte.Non immaginava che per qualcuno il Sarrismo sarebbe stato semplicemente impraticabile, una scarpa troppo diversa in cui è impossibile camminare? Non lo sapremo mai, quello che consola di questo Galatasaray-Lazio?Anche sacrificando qualcuno che non recepisce.I nomi fateli voi, ma sono piuttosto evidenti. Se questo serve a far nascere qualcosa di bello, non bisogna avere paura di rischiare di potare l'inutile, il dannoso, il refrattario e l'immoto.Aggiungo solo una cosa: c'è un ciurma di persone cheperché prendere pizzoni come impone un anno di transizione non piace a nessuno -, contestando che, con un rosa così incredibile, non si ottengano risultati. Sappiate che - e lo sanno tutti, anche i bambini -Ma tempo per davvero. Sappiano anche questi arditi punzecchiatori di allenatori - che giammai invece entrano in contrasto con società e tifo organizzato, se non per sbaglio - che di bambino hanno solo i dispettucci e i capricci, c. Rimanete pure nella vostra ombra solita, a tessere le vostre tele di denari e favori,. Questo è un promemoria anche per la squadra: prima di lasciare da solo Sarri (e non è questo il momento, ma potrebbe arrivare),