. Se non partiamo da questo punto fondamentale, rischiamo di perdere un po' il focus non solo su questo calciomercato, ma anche su quello che succederà a Formello, o non succederà.Allora, avete letto, state leggendo ovunque queste voci che escono da Formello e finiscono sui giornali:Io credo che il legame tra Lotito e Tare - come tutti i legami di affari, potere, affetto, riconoscenza, recriminazioni e idee diverse -Davvero troppo, per derubricarlo ad un: S. Si tratta di una semplificazione, inevitabile per i giornali, ma che dobbiamo toglierci dalla testa., ma è più che altro il simbolo dio meno brillanti del solito ad essere buoni per il direttore sportivo albanese.è un falso problema.- Il nostro è ovviamente un attaccante: come molti giocatori, funziona se il contesto lo stima, se l'allenatore lo mette in condizione, se non ha il più grande bomber di quel club davanti.: il suo rendimento è stato a tratti, il suo utilizzo col, la sua esperienza è stata un. Il problema di Muriqila Lazio pensava davvero che questo giocatore normale,Come pensava di collocarlo in una rosa con il miglior bomber di sempre o quasi della Lazio, che ama giocare con pochi rivali a contendergli il posto, e predilige il centro dell'attacco?Il campo parla,. Piccola nota a margine: di scarsoni ne abbiamo avuti tantissimi, il problema di insultarli o dileggiarli c'è sempre stato, questo non li aiuta se indossano la nostra maglia. Un discorso che purtroppo è difficile da capire, se il cartellino addosso recita cifre astronomiche, ma vale la pena farlo sempre: questa mania di insultare i propri giocatori per il rendimento tecnico - non parliamo di impegno, rispetto, etc etc - una roba boh per un tifoso,come sempre è stato chiaro, ed è altrettanto chiaro che le sue parole sul calciomercato da fare, sull'indice di liquidità, siano tutte, e sottolineo tutte,Da qui a scalfirlo veramente - non è che Tare abbia sempre goduto di buona stampa, e i tifosi di certo non lo hanno sempre amato, anzi direi che lo apprezzano in pochi -. Ora il discorso su Tare per me è duplice: cosa pensiamo di lui veramente, e cosa pensa lui. Era un parvenu, uno che in questo mondo è entrato grazie a Lotito,La Lazio è stata sempre dove doveva stare, con poche eccezioni, il livello della rosa è cresciuto negli anni, mediamente ha fatto un lavoro importante. Io sono uno di quelli che rispetta il suo lavoro e la sua competenza, anche se non va più di moda.Considera il suo ciclo finito? Vuole misurarsi altrove? Ha ancora le stesse motivazioni, la stessa fame, si sente ancora centrale e fondamentale per il progetto, per il suo reale lavoro di direttore sportivo e non di custode delle macchie sui muri di Formello o controllore degli steli del centro sportivo (cose che tutti i direttori fanno, ma che non sono il loro core business diciamo)?Queste sono le vere domande, non quanto potere, come va con Sarri, etc etc. Quelle sono chiacchiere da taverna. E sapete come si risponde a queste domande?Le risposte le daranno le prossime due sessioni di calciomercato. I fatti, tanto cari al nostro direttore sportivo,