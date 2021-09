In attesa del fischio d'inizio di Torino-Lazio, ecco come Danilo Cataldi ha presentato il match ai microfoni ufficiali del club capitolino: "Il Torino ci aspetterà, proverà a fare la partita. Con il Sassuolo sono stati molto intensi, dobbiamo uscire bene dalle situazioni di uno contro uno che si creeranno".



E continua: "Preferirei vivere la settimana completa di avvicinamento al derby, in città si respira un'aria diversa. C'è comunque questa sfida di oggi da affrontare che sarà molto intensa. Il Torino è forse il peggior avversario da affrontare in questo momento. Proveremo a portare via i tre punti. In sei anni dal mio esordio sono passate molte cose a livello umano e professionale. Sono orgoglioso di tutti i giorni in cui ho indossato questa maglia, per me è molto importante".