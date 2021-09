Questolo possiamo serenamente archiviare come la sconfitta perfetta. Un grosso insegnamento. Il Milan ha mangiato la Lazio dal punto di vista fisico, ha vinto tutti i duelli, ha annichilito i migliori dei nostri. Milinkovic Savic ho capito che era in campo al 60',Man of the match dei rosiconi, questo è certo.Troppo poco, troppo Milan. E Pioli, diciamolo subito, è un allenatore preparato, quadrato, di carattere.E ha messo nel sacco Sarri un po' ovunque. E che ci sia, e gli sia, da lezione. Il Milan fa 3 tiri in porta, 2 gol, ma non fa mai vedere la palla alla Lazio, che è ancora in costruzione.: il pallone, gli spazi, i tempi giusti.Quando i ragazzi sono andati in difficoltà, si sono sentiti aggrediti, hanno reagito alla Inzaghi. Si sono rintanati, si sono difesi bassi, hanno chiuso tutto. Dei principi di gioco dinon c'era nulla, solo l'istinto di sopravvivenza dei ragazzi di Inzaghi: anni di Inzaghismo attento (che contro squadre superiori in qualcosa in realtà era coperto, tappato, attendista e contropiedista) sono riemersi.Partiamo da qui, perché la vera partita il Milan la vince grazie ad un'intensità pazzesca. Per inciso, sempre la stessa intensità, quella di questo Milan, non è una sorpresa.si fa infilare peggio, con un Acerbi a livelli bassi, e Luiz Felipe è questo, che dobbiamo fare. Il Milan non ha rischiato nulla, mai. E questo, a fronte che siamo - per me - una delle migliori della Serie A, è un grande merito del Milan. E un passo di lato per il Sarrismo: la Lazio non ha mai toccato palla, praticamente.Poco carattere, di fronte ad un arbitro un po' casalingo solo uno sterile nervosismo, sempre in ritardo, sempre senza il pallone tra i piedi.A questo livello molto alto la Lazio ha messo in campo troppo poco: poca qualità, pochi singoli, pochi duelli vinti. Kessié come sempre ha annichilito Milinkovic Savic,ma la Lazio non ha un vero sostituto, si sa, do per scontato che Basic lo sia del serbo). Ma la Lazio la perde sul piano fisico, e su quello tattico: come dice Parolo a Pioli nel post, la mossa di mettere Florenzi molto accentrato su Leiva (in difficoltà, molto solo)., attento, preciso, non ha sbagliato quasi nulla e può chiedere ai suoi quasi tutto. Sarri prende e porta a casa la sconfitta perfetta, che deve esserci da insegnamento.imparare e immagazzinare. Sconfitta fisiologica, normale in un processo di crescita e costruzione.Nelle partite importanti i big devono uscire, siamo all'inizio, e ci sta. Ma si deve imparare da queste partite, nella costruzione di una mentalità. Il Milan è molto più avanti di noi, dobbiamo starci, imparare. Lasciatemi dire solo una cosina: l'arbitraggio non è stato granché, e non è stato bello il gesto finale di Ibra, ancora meno quello di​.la partita era finita, era andata. Ma voglio dirlo:Io voglio vedere la squadra che difende il suo, che si accanisce, che urla, anche che viene alle mani. I nostri vanno difesiTirassero fuori almeno altro, se il pallone non lo vedono e si beccano una lezione di calcio.E lasciatemi direSeguiamolo, la sconfitta è giusta ma la strada è quella che dice Sarri.