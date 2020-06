Questadovrà avere paura della. E forse i tifosi della Lazio dovranno riconsiderare alcune certezze. Le prime partite post-lunghissima sosta credo abbiano reso evidente un assunto: le forze che stavano decidendo il campionato prima del Coronavirus non sono le stesse che, in questo momento, muovono le gambe dei calciatori.La Juventus ha giocato due partite pessime, ma non è l'unica:, e saranno, credo, una costante delle prossime giornate di Serie A.La Juve, che in questo momento ha tutto da perdere in campionato, deve aver paura. E non solo della Lazio, pure dell'Inter, che secondo me ha giocato meglio contro il Napoli, pur poi finendo comunque nel trappolone tutto garra e ripartenza di Gattuso. In questo momento le certezze mancano: mancano ai campioni d'Italia, che di solito a questo punto dell'anno hanno macinato, che ha dovuto consegnare al Napoli le medaglie e la Coppa Italia. E meno male che c'era il Napoli in finale: se ci fosse stata la Lazio,Ora ritorniamo un attimo a noi:o che vedo in giro può essere. Può fare bene, ma non verrà portato allo stadio dai tifosi. I giocatori se la vedranno in un ambiente asettico, spento, forse illuminato da goffe coreografie da Quinto Elemento de noantri. Sarà tutto diverso: le gambe gireranno peggio, e veramente non riesco ad immaginare che. Sarà lo spauracchio a mille che abbiamo imparato a temere, o una nuova squadra, più compassata, meno veloce, più pesante e più facile da mandare giù?Via tutte le certezze, via tutte le precedenti convinzioniChe deve aver paura della Lazio, se riparte con la testa. Senza contare sulle gambe. Quelle, lo abbiamo capito, le rivedremo decenti tra qualche tempo.