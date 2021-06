L'entusiasmo che manca da sempreO meglio, oggi: ieri era David Silva, l'altro ieri Giroud, ma ne abbiamo avuti talmente tanto. Burak Yilmaz (che poi ha vinto la Ligue 1, a proposito), o Honda, o tanti altri.: quello di suscitare entusiasmo. Una parola chiave nel lessico del tifoso, ma anche uno dei fondamenti del gruppo squadra, di quello che viene definito l'ambiente, e Reja definiva in un altro modo. E a leggere certi commenti, certe frecciatine, certe sboccate di bile, forse non aveva nemmeno torto. Perché sotto questo incredibile, contagioso, allegro e divertente entusiasmo, sotto lae le emoji e tutto il resto, cova il vero problema.Pensateci: una delle conquiste che Inzaghi ha ricercato e voluto e probabilmente ottenutoIn questoè stato un trascinatore: per natura e in minima parte per un giusto calcolo - concedetemelo - I. Ha una capacità simile Stefano Pioli: questa specie di legame invisibile che forgia una squadra dipende tutto da chi allena. Ma attenzione: il campo genera per natura entusiasmo.. I tifosi della Lazio hanno imparato a crearlo da soli: provano a diventare determinanti da un lato, con una certa pressione su società e protagonisti, dall'altro semplicemente sposano alternative.non è un nome che appassiona?Il mercato regala un Muriqi? Sogniamo con forza David Silva. Il grande nome, l'icona, la leggenda, quello che a Roma è diventato per antonomasia il colpo alla Klose. E che spesso si è limitato a quello, a Klose:Che è il contrario di entusiasmo, o comunque una concezione parallela che difficilmente incontra l'altra. Genera comunque risultati? Sì. Può essere corretta, magari con la trovata di marketing o di personale - e l'aquila, e la maglia bandiera, e Peruzzi? Certo.. Il vero problema di Lotito: ottiene anche ottimi risultati (la Champions con noi, la A con la Salernitana), ma a strappetti, morsi, rabbia, spintoni.Per questo ora tutti chiedono Sarri, e sono già pronti a dirsi delusi irrimediabilmente in caso di mancato arrivo.Sarà un Sarri un po' ingessato, come quello della Juve, quello meno brillante ma bello del Chelsea, quello grandioso del Napoli? Nessuno lo sa. E in realtà, nessuno se lo chiede: conta poco. Conta l'entusiasmo che genera questo nome, l'idea di sottofondo che sia un allenatore di caratura, di livello, di copertura mediatica.Il resto conta poco: che richieste ha fatto e come ci tratterà, come si tratterà, come tratterà questa squadra orfana del suo manager "alla Ferguson". I giornali sono pieni di cambi di modulo, rivoluzioni di rosa, e incontri fiume.. Lo fa con goliardia, lo fa con incredibile ironia e simpatia. Lo fa con entusiasmo. Basta l'arrivo di Sarri? Sì, eccome. Basta a ridare qualcosa che manca. Fino alla prossima onda, alla prossima delusione, fino al prossimo Sarri. Poi come andrà effettivamente Sarri, conta poco. Conta quello che la piazza biancoceleste sta provando ora.