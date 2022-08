Un arbitraggio di basso livello (dirò solo questo), il portiere esordiente Luis Maximiano che dopo 5 minuti si fa espellere. Tutto in salita l’esordio della Lazio:Non è un caso che nessuno, nemmeno gli antichi romani, offrissero sacrifici al destino:Se, a proposito di antichi romani, nelle interiora di questo Lazio-Bologna pre-Ferragosto. La Lazio comincia, e in 45’ rosso del portiere e rigore contro, in due azioni diverse. U: si comincia con una super salita davanti, un Pordoi da scalare a suon di polmoni e fatica.Tutto contro, pure. Aivoglia a giustamente sacramentare contro la pirateria,: i tifosi da casa hanno potuto vedere forse 20 minuti di partita,. Belli i servizi,, ma poi è la partita che conta:E scusarsi in telecronaca non basta: qui servono risarcimenti e seri provvedimenti.. Altrimenti siamo ai livelli della Pizia: non si capisce cosa faccia vedere 10 minuti e cosa no, e non bastano riti propiziatori.: comincia malissimo ma almeno finisce con 3 punti.. Il resto è l'arbitro.. Il patto con questa squadra va oltre un avvio complicato dai centimetri dentro o fuori e dalla voglia di stupire di Maximiano, dalla sfortuna ingenua di Zaccagni: lLo stadio vuole,si fa interprete e simbolo di volontà riflessa e sua: corre, si intestardisce, cerca e richiede ai suoi reazione e sudore e rimonta. E la ottiene.Cosa serve, già si capisce. Solo Tare può rispondere come ha risposto, senza ridersi addosso. Che sia ultra necessario un terzino sinistro di piede sinistro è talmente palese che perfino lui lo dovrebbe ammettere. Ha blindato Luis Alberto – ma il campione là in mezzo è Milinkovic Savic, ricordiamolo sempre, e lo sapete che adoro lo spagnolo – ma qui serve blindare la corsia. Basta figli, figliocci, pupilli volenterosi di Kezman:Chi aveva paura che leImmobile protesta, lotta, arde di passione per questa rimonta sin da subito. Litiga con Arnautovic e lotta su ogni pallone sporco che arriva, pulisce e raffina, duetta e prova in ogni modo a cambiare l’inerzia voluta da un fato contrario.c’è sempre anche lui a difesa dei suoi, sempre lui a discutere, a spiegare, a fare di una fede uno scudo e una bandiera e qualcosa di più di un semplice pezzo di cotone e altre cose artificiali.. E si sente dentro. La Lazio con lui si è ripresa ciò che già gli apparteneva per fibre nervose e cuore e anima profonda.Questa non sarà una stagione balneare a pelo dell’acqua,Questa squadra chiederà tanto e darà tanto, e pretenderà da questo campionato ciò che è giusto.Nocivo lo è stato, ma inutilmente. Tutto contro, tranne Immobile. E che sia di auspicio per il resto della stagione.