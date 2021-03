, ma non 7 gol. Non tutti ci prendono 7 gol in Germania, la Lazio lo ha dimostrato. Non solo, ha anche avuto la dignità e l'accortezza di giocare una partita attenta (più dell'andata). Appena hanno alzato il ritmo, hanno segnato, a conferma che la Champions ha un livello veramente alto, molto più alto di Muriqi.Partiamo da lui. Ci prova, aiuta, ma sembra uno di noi bambini va a giocare coi grandi. Per rendimento e spesa,Capitano ad ogni ds, sarebbe stato bellissimo se non fosse capitato PROPRIO quest'anno.. Aspetteremo, io sono uno di quelli che ancora sogna - contro ogni logica tecnico-tattica - di vederlo che fa 20 gol., fuori contesto, fuori focus. Ha sbagliato Tare a prendere lui e Fares? In assoluto forse no, per questa stagione ha fatto un fiasco enorme. La sua fortuna è che i tempi del calcio sono più lunghi per i Ds rispetto agli allenatori, la sua sfortuna è che certi giocatori possono adattarsi quanto vogliono, ma se non sono abbastanza bravi per giocare in Serie A non lo sono oggi, e non lo saranno mai.Ma lasciamo perdere questo tema e tracciamo. Abbiamo tutti il cruccio di non averla vista allo stadio, per me la partita più esaltante resta la gara di andata contro il Borussia Dortmund. Una specie di dimostrazione di reale forza:può giocarsela e passare un girone a conti fatti non proibitivo, ma comunque di livello.: il mini focolaio che ci ha azzoppato due partite (Brugge-Zenit) non ha solo generato strascichi e inchieste, ma ci ha fatto giocare gare chiave in 13., nessuno ha alzato barricate, chiesto rinvii, fatto accuse o cause legali. La Lazio ha giocato, si è presentata, e poi nonostante tutto è pure finita sulla gogna e a processo. Che meraviglia. Chiudendo da prima del girone, forse le prospettive e il sorteggio sarebbero stati meno proibitive. Il doppio scontro col Bayern al contrario secondo me ha rimarcato una cosa: a questi livelli i nostri "aspettiamolo", "si sta impegnando", "facciamocelo andare bene", "forse come toppa va bene" vengono polverizzati dalla letale realtà dell'eccellenza.La Lazio ha nascosto spesso la pochezza di alcuni suoi giocatori dietro i miracoli di Inzaghi o la forza dei suoi big, del suo impianto di gioco, del suo collettivo.Un'altra cosa: la Champions ora ci dia consapevolezza. Ce la siamo giocata, ora dobbiamo riprendercela.. La crescita starà tutta qui: fare il bis. Che non sia l'avventura di una vita, ma una storia lunga, continua, per crescere, migliorare, instaurare un circolo virtuoso che porti all'eccellenza. Altrimenti tutti i discorsi sulla crescita vanno a farsi benedire. Come si arriva di nuovo in alto? Anche tagliando quelli che, sommariamente, prima chiamavo scarsi, per sintesi.Per gli altri, che hanno deposto l'obiettività ai piedi di chissà quali altri favori e vantaggi, non c'è nulla da fare. Loro si meritano l'Europa League, o come pena del contrappasso si meritano di aspettare un anno, un altro anno, un altro ancora, che un giocatore scarso all'improvviso diventi fortissimo. Inutilmente.