Alcune hanno vinto tutto, altre hanno fatto innamorare, altre invece sono state dei veloci 'vorrei ma non posso'. Esempi? Restando in Italia: Inzaghi-Shevchenko fa parte della prima categoria, Roberto Baggio-Dario Hubner della seconda, Ronaldo-Vieri della terza. Uno per l'altro, insieme per il gol: i due milanisti hanno alzato al cielo di Manchester una Champions storica; i due bresciani sono rimasti scolpiti nel calcio romantico, i due interisti sarebbero potuti diventare devastanti insieme. Ma mercato e infortuni hanno fermato tutto.



Ma oggi, proprio all'Inter, c'è una coppia che sta facendo innamorare i tifosi, trascinando la squadra in campionato e in Champions League: Lukaku-Lautaro. Il belga e l'argentino, il gigante e il piccoletto, il 9 e il 10, come da piccoli, quando i numeri hanno un'importanza vitale. E partendo da loro due, la classifica di calciomercato.com di questa settimana è dedicata alle 10 migliori coppie gol del calcio europeo (prendendo in esame i gol in campionato).



Ci sono, ovviamente, i due interisti. Ma non sono in vetta. C'è il meglio del meglio d'Europa, ma la regina è un'altra coppia italiana, con un italiano e un argentino, due che hanno fatto fatica all'estero, chi in Bundes chi in Liga, ma che insieme hanno trovato un perfetto feeling: Immobile-Correa. Uno di fianco all'altro, uno per l'altro. Insieme per il gol.



@AngeTaglieri88