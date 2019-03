Le chiavi di casa. E della storia. Ogni tanto capita di averle nello stesso mazzo. E in quello che ti permette di aprire San Siro, casa di Milan e Inter, ci sono. Tintinnano quando viaggi con la mente e con il cuore, come quando le hai in tasca e cammini: le senti, lì, in tasca. Spesso nel mazzo infili qualche chiave nuova, che porterà nuovi ricordi; capita anche, però, di doverne sfilare qualcuna, ma il ricordo rimane. Ed è così per lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano: abbandonato? Demolito? Comunque vada iil suo ricordo resterà sempre.



FAMIGLIA PIU' GRANDE - E' notizia di queste settimane che Milan e Inter valutano l'addio, cambiare casa: a un certo punto bisogna farlo è giusto farlo. Solitamente lo si fa quando ci si sente grandi. Altre volte, invece, quando lo spazio inizia a diventare troppo stretto man mano che la famiglia si allarga. E in effetti ora bisogna far convivere storia, marketing, incassi, bilanci, ristoranti, cinema e tante altre cose. Paradossalmente San Siro è troppo... grande per accogliere tutta questa modernità, visto che lo stadio nuovo, nelle idee rossonerazzurre, avrà meno spettatori. Ma sarà più vivibile. Partendo da qui, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata alle 10 partite indimenticabili disputate a San Siro. CHE PARTITE! - Per par condicio, ce ne saranno 4 del Milan, 4 dell'Inter, una della Nazionale, una extra. Partite significative, che nei ricordi dei tifosi interessati hanno lasciato un sorriso, una gioia, una goduria che mai e poi mai verrà dimenticata. Come il ritorno del primo euroderby per i tifosi del Milan, come la vittoria della Coppa dei Campioni in casa per i tifosi dell'Inter, come la gioia Mondiale per l'Italia nel 1993, come una finale di Champions per i tifosi esteri. Perché le chiavi verranno pure riconsegnate al legittimo proprietario, ma i ricordi quelli no. Quelli restano. E sono di tutti.