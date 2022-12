Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti del calcio, tra Serie A e affini. Oggi i riflettori sono puntati su Randal Kolo Muani, l'attaccante della Francia che con il gol al Marocco ha spento il sogno dei magrebini in semifinale. Oggi gioca nell'Eintracht Francoforte, ma in passato ha sfiorato l'Italia in un paio di occasioni...



Scoprite con noi cinque curiosità su Kolo Muani nella nostra gallery!