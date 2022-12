Dop le polemiche per l'arbitraggio del messicano Ramos nella semifinale del Mondiale tra Francia e Marocco, la federazione marocchina ha deciso di intervenire in prima persona protestando per alcuni episodi: "La Federcalcio marocchina reale (FRMF) ha protestato con forza contro l'arbitrato della partita Marocco-Francia arbitrata dal signor Cesar Arturo Ramos - si legge su un comunicato ufficiale - A tal fine, il FRMF ha inviato una lettera all'organo competente in cui ritorna sulle situazioni arbitrali che hanno privato la selezione marocchina di due sanzioni indiscutibili secondo diversi specialisti del settore. L'FRMF ha anche espresso il suo grande stupore per il fatto che il sistema di assistenza video (VAR) non sia intervenuto. L'FRMF ricorda che non risparmierà sforzi per difendere e preservare i diritti delle Selezioni Nazionali sostenendo l'equità nell'arbitrato e denunciando queste decisioni arbitrali prese durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022".



GLI EPISODI - In particolare, le proteste riguardano due possibili rigori non fischiati al Marocco: il primo al 27' del primo tempo per un contrasto tra Theo Hernandez e Boufal in area francese, il giocatore dell'Angers finisce a terra e l'arbitro lo ammonisce dando al punizione agli avversari. Il secondo è il contatto tra Amallah e Tchouameni, che l'arbitro non ha ritenuto fosse falloso.