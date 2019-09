Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Oggi andiamo alla scoperta di Fernando Llorente, il nuovo attaccante del Napoli, immediatamente protagonista, sia in Champions con il Liverpool che in campionato a Lecce. Scopri tutte le curiosità sulla punta spagnola, ex tra le altre anche della Juve.