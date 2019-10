Nuovo appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente di ingrandimento oggi finisce Stefano Pioli, nuovo allenatore del Milan. Dalla vita da calciatore, non solo nel calcio che conta, alla sua vita privata, ecco le cinque curiosità sull'erede di Giampaolo in rossonero.