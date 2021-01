Torna l'appuntamento con le "Le 5 cose che non sai di...", rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi, difensore classe 1997 del Chelsea che piace molto al Milan , deciso a puntare su di lui per la retroguardia. Scoprite con noi cinque curiosità su questa giornata nella nostra gallery!Nato a Calgary, in Canada, è naturalizzato inglese: dopo tre presenze con la nazionale U20 canadese ha optato per i Tre Leoni, con cui ha vinto il Mondiale Under 20 nel 2017, ha giocato gli Europei U21 del 2019 in Italia e ha anche esordito con la nazionale maggiore, in occasione di una sfida contro il Kosovo per le qualificazioni a Euro2020.